قراصنة قد يخترقون هاتفك بوجوه مطبوعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحدت شركة آبل المشككين بقدرة هاتفها الجديد آبل إكس والذي يعمل بتقنية بصمة الوجه، من خلال تأكيدها على أن التقنية فائقة الأمان ولا يمكن لاي شبه مهما كان كبيرا في ملامح المستخدم، أن يحدث ثغرة قد يتم الدخول الى الجهاز من خلالها.

وقد أجرى موقع فوربس اختباراً على الهواتف المتوفرة في الأسواق، التي تتبنى تقنيات التعرف على الوجه لحماية بيانات المستخدمين، وكشف إمكانية تعرض تلك البيانات لاختراق القراصنة، بمجرد حصولهم على نموذج مطبوع ثلاثي الأبعاد يطابق وجه المستخدم.

واختبرت فوربس إمكانية فتح نموذج لرأس مطبوع بالتقنية ثلاثية الأبعاد لخمسة هواتف، 4 منها تعمل بنظام التشغيل آندرويد وهي إل جي G7 ThinQ وسامسونغ إس 9 ونوت 8 وون بلس 6، بالإضافة إلى هاتف أبل آيفونX .

وكشفت الاختبارات عن عدم فتح قفل جهاز آيفون X مقارنةً بباقي الهواتف التي فتحت القفل الخاصة بها بسهولة. ونبه العاملون على التجربة المستخدمين إلى ضرورة اعتماد وسائل حماية أخرى غير التعرف على الوجه، أو تعزيز هذه الميزة بتخصيص إعدادات أقوى.

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مصدر الصورة: موقع "infosurhoy".