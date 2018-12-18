روبوت الديلفري الشهير يحترق.. ما علاقة بطارية سامسونغ؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعرّض الروبوت الديلفري" Kiwibot" لحادثٍ أدى إلى اشتعال النيران فيه واحتراقه، وذلك أثناء توصيل طلبية طعام داخل جامعة "بيركي" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وفي التفاصيل، فإنّ الروبوت الشهير الذي يعمل على توصيل الوجبات التي ينتجها أحد متاجر الطعام في الولاية، تعرّض لحريق مفاجئ، حيثُ اشتعلت النيران فيه على الطريق أمام المارة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر لحظات الحادث، ويبدو فيها الروبوت يحترق أمام أعين الناس.

من جهتها، خرجت الشركة المصنعة للروبوت "KIWI" معلقة على الحادث الذي طال منتجها الشهير، مؤكدةً أنّ "سبب الحريق هو البطارية المعيبة، وهي نفسها التي كانت موجودة في هاتف سامسونغ غلاكسي نوت 7".

مصدر الصورة: Gadgets & Tech News

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