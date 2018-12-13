فيديو يظهر فشل إطلاق صاروخ روسي وتكتم من السلطات المسؤولة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أظهر فيديو مصور، يعتقد أن مصوره رجل إطفاء روسي كان متواجداً في موقع الحادث، فشل عملية إطلاق تجريبية لصاروخ روسي، ما أدى إلى سقوطه نحو الأرض مولداً كرات لهب ضخمة.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، الأربعاء 12 كانون الأول (ديسمبر)، أن القوات الروسية كانت تختبر صاروخاً في قاعدة موقع "كابوستين يار" قرب مدينة فولغوغراد.

ويظهر الصاروخ في الفيديو وهو يضيء السماء، لكنه بدا معلقا في الهواء ولم يتحرك بسرعة كبيرة، كما هو متوقع، فيما غطى الدخان المنطقة.

وكان الصاروخ منقسما إلى أجزاء كبيرة وأخرى صغيرة، وبعد لحظات، بدأت الأجزاء تتهاوى على الأرض، محدثة كرات لهب كبيرة.

وفيما التزمت وزارة الدفاع الروسية الصمت، أفادت تقارير أولية بأن الصاروخ من نظام الدفاع الجوي "إس 300"، في حين أشارت تقارير أخرى إلى أن الصاروخ من طراز S-350 Vityaz.

ووقع الحادث يوم 7 ديسمبر الماضي، كما ذكر موقع إخباري روسي، لكن جرى التكتم عليه.

ولاحقا، أقرت وكالة "تاس" الروسية أن صاروخاً دمر في الهواء بعد إطلاقه، ونقلت عن مصدر عسكري أنه لم تقع إصابات أو أضرار كبيرة من جراء الحادث.

ويعتقد خبراء عسكريون أن الصاروخ الظاهر في مقطع الفيديو هو S-350 Vityaz الذي يعد نظام صواريخ أرض-جو متوسط المدى، بدأت موسكو في تصنيعه عام 2007، ويخضع حاليا لاختبارات كان من المتوقع أن تنتهي في عام 2017، لكن التعثر لاحق برنامج الاختبارات.

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