بينها القمر.. "الواي فاي" يصل إلى أغرب 5 أماكن لن تتوقعها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في الكثير من الأماكن العامة، يستطيع الشخص الحصول على خدمات الواي فاي المجانية، التي تمكنه من الاستفادة من الانترنت مجاناً. غير أنّ هناك العديد من الأماكن التي لا تتوقع أن تتوفر فيها هذه الخدمات، وإلىك أبرزها:

محطة الفضاء الدولية التابعة لـ"ناسا"

تتوفر في هذه المحطة إمكانية الإتصال بالانترنت لاسلكياً، وذلك من خلال نوعين مختلفين من وصلات الإتصالات S-band و Ku-band. ويستخدم النطاق S في القياس عن بُعد للمركبات والصوت، في حين يتم إرسال البيانات والفيديو عبر النطاق Ku. وفي يناير/كانون الثاني 2010، أصبح رائد الفضاء TJ Creamer أول شخص يغرد على "تويتر" من محطة الفضاء.

منحدرات موهير - أيرلندا

في إطار تعزيز تجربة الزوار في أكثر المناطق الجذابية في ايرلندا، قامت السلطات المحلية هناك بتوفير خدمة واي فاي مجانية في جميع أنحاء المنحدرات لتمكين السياح من مشاركة صور المشاهد الخلابة مع أصدقائهم.

قمة جبل إيفريست

في العام 2010، قامت شركة Ncell Nepalese Telecommunications Company بتوفير شبكة إتصالٍ بالانترنت من الجيل الثالث على قمة جبل إيفريست، في حين أنّ هناك "واي فاي" متوفر، على طول مراحل التسلق.

القمر

في العام 2014، تمكّن العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا"، من إرسال إشارة Wi-Fi إلى القمر بمساعدة أشعة الليزر القوية. وحينها، نجح الفريق في نقل البيانات بمعدل 19.44 ميغابت في الثانية.

القطب الشمالي

في العام 2005، أنشأ موظفان من شركة "إنتل" نقطة إتصال "واي فاي" بالقرب من معسكر بارنيو الجليدي، على بعد حوالى 49.7 ميل (80 كيلومتر) من القطب الشمالي.

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