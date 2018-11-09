جهاز يدعم خاصية الترجمة الفورية ب 105 لغات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

قامت شركة هولندية بتطوير جهاز يستخدم للترجمة الفورية وسيسهل على ملايين البشر حول لعالم التواصل مع بعضهم بعشرات اللغات وذلك بتقنية الذكاء الصناعي.

وقامت شركة ترافيس المنافسة في مجال الصناعات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بتطوير الجهاز الذي يمكن مستخدميه من ترجمة 105 لغات.

كما يمكن للجهاز ترجمة ما يقوله المستخدم خلال 3 ثوان كحد أقصى، وصرحت الشركة أن الهدف الرئيس من تصنيع الجهاز هو تطوير التواصل مع الآخرين وليس فقط الترجمة.

ويستطيع الجهاز ترجمة 85 لغة إذا كان يعمل على الاتصال بالإنترنت و20 لغة من دون الاتصال بالإنترنت منها اللغة العربية والإنكليزية والإيطالية والفرنسية والإسبانية والروسية والهندية.

يتميز الجهاز بسهولة استخدامه، حيث يتطلب اختيار لغتي المحادثة، ليستمع للمتحدث ويترجم ما يقوله بشكل فوري.

ويدعم شاشة عرض قياس 2.4 إنشا، لإظهار الترجمة المكتوبة، وزوّد ببطارية 2500 ميلي أمبير/ ساعة، هذا إلى جانب ميزة إلغاء الضجيج المحيط.

إقرأ أيضاَ:

أول فندق في العالم يعتمد على الروبوتات (اليابان)

تقنية جديدة تتكهن بالتوابع الزلزالية