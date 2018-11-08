للحصول على الدفء في الشتاء.. سخنوا هذا الحذاء في الميكروويف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت شركة "Intelex" حذاءً منزلياً يمكن تسخينه بواسطة الميكروويف للحفاظ على قدمين دافئتين في الشتاء. وتبلغ تكلفة الحذاء الجديد على موقع Intelex 25 دولاراً أمريكياً، فيما يبدأ سعره على موقع أمازون في الولايات المتحدة الأمريكية من 20 دولاراً أمريكياً.

وفيما خصّ مواصفات هذا الحذاء، فقد أشار موقع "Insider" إلى أنّ "النعال مليئة بحبوب الدخن ومعطرة بزهور اللافندر المجففة"، لافتاً إلى أنها "آمنة لإعادة تسخينها مراراً وتكراراً".

وبإمكان المستهلكين تجميد هذه النعال من خلال تخزينها في كيس بلاستيكي ثمّ وضعها في الثلاجة، من أجل الحفاظ على جودتها لوقتٍ أطول.

مصدر الصورة: يوتيوب

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