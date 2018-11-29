بعد 1000 عام طفرة طبيعية تعبث بألوان الخيول الآيسلندية (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

حافظت الخيول في آيسلندا ومنذ عهد الفايكنغ على بنيتها وشكلها المميزين، وذلك بفضل قوانين صارمة فرضتها البلاد لأكثر من 1000 عام. ولكن الآن، ظهر نمط جديد شكل منعطفا في "هوية" هذه السلالة الأصيلة.

يتحدث مربي الخيل الأيسلندي "بالدور إيسون، عن صدمته عند ولادة حصان جديد إسمه "Ellert"، هذا المهر ولد بلون لا يصدق دون تدخل بشري خلال فترة حضانته، حيث ظهرت على جلده رشات بيضاء، بخلاف ألوان والديه الداكنة وغير المموجة. وفقا لـ"CNN".

يأخذ المهر إليرت، الذي ولد قبل خمس سنوات، لون والدته. لكن بدلاً من امتلاك الخصائص النموذجية لخيل دوني وهو من فصيلة الخيول الأيسلندية، جاء مرقطاً بالأبيض ، مع وجه مفرط في البياض وعيون زرقاء جليدية.

وأوضحت فريجا إيمسلاند، الخبيرة في علم الوراثة في ​​آيسلندا، أن شكل المهر "Ellert" فريدة من نوعها. وقالت: "ما يجعل" إليرت "فريدا من نوعه هو أنه يمتلك طفرة لا توجد إلا في ذريته ونسله، وهذا التغيير الخاص لا يوجد في أي حصان آخر في العالم".

وقال مربي الخيول ومالك المهر "إيسون" عندما ولد، كانوا يعتقدون بوقوع خطأ ما أثناء التزاوج، وأن الأم ذهبت الى الفحل الخطأ.

"لذلك اضطررنا لإجراء اختبار الحمض النووي والذي أكد خلو عملية التزاوج من أي اختلاط في نسب المهر لأمه وأبيه. وأضاف الخبراء المشرفون على دراسة هذه الحالة أن الأمر ليس مجرد حدث عابر وقد يفتح الباب أمام قطع في سلسلة المورثات الأصيلة للخيول الآيسلندية.

إقرأ المزيد:

بعد 35 ألف عام.. دراسة تؤكد تزاوج البشر وإنسان "نياندرتال"

ماذا سيحدث لو ضربت عاصفة شمسية كوكب الأرض؟

مصدر الصور: موقع "cnn".