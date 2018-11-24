المستخدمون يختارون.. تعرفوا إلى أفضل 3 هواتف ذكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حلّ هاتف سامسونغ "غالاكسي نوت 9" في المرتبة الأولى من تقييم المستخدمين لأحدث 3 هواتف ذكية، من حيث السعر والمواصفات وجودة التقاط الصورة وجودة الأداء.

وبحسب موقع "سي نت" المتخصص في التكنولوجيا، فإنّ "المستخدمين اختاروا نوت 9 ليكون الأول على الهواتف الحديثة الأخرى، إذ أنّه يقدم خاصيات جديدة مثل قلم اللمس "إس" الذي تمَّ تعزيزه بمزايا اتصال لأول مرة، إضافة إلى احتوائه على كاميرا ذكية تدعم تقنية الحد من الضوضاء، وعدسات بفتحة مزدوجة متحركة، تتكيف مع الضوء مثل العين البشرية".

إلى ذلك، فقد حلَّ هاتف آيفون الجديد "إكس إس" في المرتبة الثانية من التقييم. ويتميز هذا الهاتف العامل بنظام التشغيل ios12 والمصنوع من الألمنيوم، والذي يدعم بطاقة Sim مزدوجة لأول مرة، بشموله لتقنيات الواقع المعزز.

أمّا الهاتف الثالث فكان "بيكسل 3" الذي أنتجته شركة "غوغل"، والتي أشارت إلى أنه "صُمِّمَ من الداخل والخارج ليكون أكثر الأجهزة فائدة في حياة المستخدمين". ويتمتع هذا الهاتف بقدرات مميزة في مجال الصوت والكاميرا، إذ يمكن في "بيكسل 3" استخدام وضعية Boosted mode لزيادة التأثير اللوني في الصور.

مصدر الصورة: blockablock

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