تسريبات تكشف سعر هاتف سامسونغ القابل للطي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشفت مصادر تقنية، أن سامسونغ ستطرح هاتفها القابل للطي قريبا، مشيرا إلى أن سعره سيكون مفاجئا لعدد من المتابعين.

الشركة الكورية الجنوبية لم تقرر بعد الاسم الذي ستطلقه على هاتفها المرتقب، إذ ما تزال حائرة بين "غالاكسي F" و"غالاكسي X" و"غالاكسي فليكس".

وسيتراوح ثمن الهاتف بين 1500 و2000 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 1930 و2570 دولار أمريكي.

ويتوقع أن يأتي الهاتف بعدة نسخ، على أن يبلغ سعر أغلاها 2000 جنيه إسترليني، وهو ما يعد أمرا مفاجئا بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يتوقعون سعرا مبالغا فيه.

وعرضت سامسونغ مؤخرا خلال مؤتمر خاص بالمطورين، ولأول مرة، جهازها الذكي القابل للطي بالاعتماد على تقنية "إنفينيتي فليكس".

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