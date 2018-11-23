"حبوب السعادة" تجمع الإنسان والأخطبوط (دراسة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قام باحثون من جامعة جون هوبكنز بإعطاء نوعٍ من الأخطبوطات مخدر "إكستاسي - MDMA"، وهو نوع من أنواع المنشطات له تأثير نفسي مشتق من الأمفيتامين، وتعرف بـ"حبوب السعادة".

وكشفت الدراسة التي أجراها الباحثون أنّ "الأخطبوطات تستمتع بهذا المخدر"، لافتين إلى أنّ "هذا البحث يهدف لدراسة كيفية تحفيز هرمون السيروتونين لتعزيز السلوك الإجتماعي الأخطبوطات".

ويساهم الـMDMA بحسب الدراسات، في علاج اضطرابات ما بعد الصدمة والقلق والاضطرابات العقلية. فعندما يتناول الإنسان عقار "MDMA"، فإن ناقل السيروتونين في الدماغ لديه يتأثر بشكلٍ يدفعه لتحفيز الأخير مكامن السعادة في الدماغ".

ما كشفته الدراسات أيضاً هو أن "الجين الخاص بتشفير ناقل السيروتونين هذا موجود أيضاً في أنواع معينة من الأخطبوطات، على الرغم من أن سلالتها تنفصل عن سلالتنا الخاصة لأكثر من 500 مليون سنة".

وعلى الرغم من أن الأخطبوطات تعتبر بصفة عامة حيوانات انفرادية ، إلا أن تأثير الـMDMA إيجابي عليها كما الإنسان. ولاختبار هذه النظرية، استخدم الباحثون أخطبوطاً من نوع بيماكولويديس، واختبروا لأول مرة السلوكيات الاجتماعية الأساسية من خلال وضع الأخطبوط في حوض ماء مقسّم لثلاث غرفة منفصلة. الغرفة المتوسطة للغرفتين بمثابة منطقة اختبار. أمّا الغرفة على جهة اليمين ففيها اخطبوط مقيد بشبكة، فيما الغرفة الموجودة على جهة اليسار فهي غرفة تضمنت جسماً من الأخطبوط قيد الإختبار.

وبعد ملاحظة سلوك الأخطبوطات، تم وضعها في حوضٍ يحتوي على MDMA لمدة 10 دقائق قبل إعادتهما إلى الخزان.

وتبعاً للمقارنة، فقد بينت النتائج أن الأخطبوطات تتفاعل مع بعضها أكثر ولوقتٍ أطول عندما تكون تحت تأثير MDMA. إلى جانب ذلك، فقد أمضت الأخطبوطات وقتاً أطول بكثير في لمس بعضها البعض بالمخالب، الأمر الذي يدلّ على تفاعلٍ واضح بفعل التأثير على السيروتونين.

مصدر الصورة: motherboard.vice.com

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