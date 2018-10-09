"نظام ذكي" يمنع الموظفين من النوم في المكتب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أكد باحثون أن نوم الموظفين أثناء ساعات العمل يؤثر إيجابيا في قدرتهم على أداء عملهم ومواظبتهم على حلِّ مسائل العمل المختلفة، لكن هذا لا يروق أرباب العمل، فما الحل؟



في موضوع ذي صلة، طورت شركة Daikin Industries اليابانية المتخصصة في تصنيع أجهزة تكييف الهواء، نظاما ذكيا يعمل على إطلاق الهواء البارد عندما يشعر الموظفون بالنعاس. وقالت الشركة إنها أجرت أبحاثا وجدت أن جعل غرفة العمل أكثر برودة لبضع دقائق، يعتبر أكثر فعالية بالنسبة ليقظة الموظفين مقارنة بتقنيات أخرى، مثل الأضواء الساطعة أو الروائح المنعشة، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

تأمل Daikin، التي تملك أيضا شركة تصنيع أجهزة تكييف الهواء "Goodman Manufacturing" ومقرها الولايات المتحدة، في التعاون مع شركة التكنولوجيا اليابانية "NEC Corp"، لتطوير نظام تكييف الهواء عالي التقنية، وتتوقع الشركات أن النظام الجديد سيكون جاهزا بحلول عام 2020.

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