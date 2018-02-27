نظام ياباني ذكي يتنبأ بتوقيت ومكان الجريمة قبل حدوثها

أخبار الآن | طوكيو - اليابان (وكالات)

أعلنت الشرطةُ اليابانية نيتها تطويرَ "نظامٍ ثوري" قادر على التنبؤِ بمكانِ وقوع الجرائم ومواعيدها قبل حدوثها اعتماداً على الذكاءِ الاصطناعي.

ووفقاً لوسائلَ إعلام ٍمحلية فإن عملياتِ التجربة للنظام ستبدأ عام 2020 الفين وعشرين ، وتحديداً مع استضافةِ طوكيو لدورةِ الألعاب الأولمبية.

ومن المقرر أن يعتمد النظام بشكل مبدئي على تحليل بيانات أكثر من مليون جريمة ونحو 800 ألف حادثة وقعت بالماضي.

البيانات ستتضمن جنس وأعمار من تورط في تلك الجرائم والحوادث، بالإضافة إلى معلومات تفصيلية حول كيفية وقوع الجرائم والظروف المحيطة بها، علاوة على حالة الطقس وأبرز الملامح المناطق والمبان المرتبطة بالجرائم والحوادث في حينها.

وتستخدم شرطة المحافظة بالفعل نظاما متقدما يوضح أماكن وأوقات وقوع الحوادث والجرائم خلال اليوم، بغرض مساعدتهم على تحديد الأماكن الأكثر احتياجا للدوريات الأمنية.

وتستضيف طوكيو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة فى 2020 ولهذا أرسلت اللجنة المنظمة للدورة وفدا كبيرا لكوريا الجنوبية المجاورة لاكتساب خبرات عن تنظيم الأولمبياد الشتوي.

وقال ماسا تاكايا المتحدث باسم اللجنة المنظمة لدورة طوكيو 2020 لرويترز فى بيونجتشانج إن فريق العمل يركز على اكتساب الخبرة العملية وتعلم معنى استضافة هذه الألعاب على أرض الواقع.

اقرأ ايضا:

بعد 22 عاماً.. "نوكيا" تعيد طرح هاتف "الموزة" الشهير