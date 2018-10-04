شكاوى جديدة من أحدث إصدارات آبل

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ظهرت أزمة جديدة لأحدث إصدارات أبل ، تمثلت فى شكاوى عديدة لمستخدمى هاتفى آيفون XS و XS Max



حيث اشتكى المستخدمون من عدم قدرتهم على ملء بطاريات هواتفهم مع توصليها بمصدر الكهرباء حتى فى حالة إستخدام الشاحن الأصلى ، وقالت تقارير صحفية إن "أبل" تقوم حالياً بإصلاح تلك المشكلة التقنية .

واشتكى البعض أيضاً بأن البطارية لا تبدأ في الاستجابة للشحن إلا عند إغلاق مفتاح الشاشة، او جعلها غير نشطة.

ورغم أن أغلب المشاكل شهدها هاتفا "آيفون XS وXS Max"، فإن مستخدمي عددا من إصدارات هواتف أبل الأقدم رصدوا المشكلة ذاتها أيضا، مما يعد مؤشرا على ارتباطها بنظام التشغيل الذي طرحته الشركة في سبتمبر الماضي.

وأشارت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، بأن المشكلة "فنية" لا علاقة لها بالهواتف أو الشواحن، مشيرة إلى خطوات الإصلاح مع الإصدار المقبل من نظام التشغيل " iOS 12.1" ، الذي يخضع حاليا لتجارب تقنية قبل طرحه للإستخدام .

وكانت "أبل" أضافت خاصية الشحن اللاسلكي لهواتفها في العام الماضي، مع إطلاق هواتف "آيفون 8 و8 بلاس وX"، لكن يبدو أن معظم المستخدمين يعتمدون حتى الآن على الشواحن التقليدية.

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