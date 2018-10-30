هاتف ذكي بشاشتين من هايسنس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)



أطلقت شركة هايسنس الصينية هاتفاً ذكياً جديداً بشاشتين، إحداهما تعمل بالحبر الإلكتروني على الجانب الخلفي للجهاز.



وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف هيسنس A6 الجديد على شاشة أموليد قياس 6.1 بوصة على الجانب الأمامي وشاشة الحبر الإلكتروني Carta HD على الجانب الخلفي قياس 5.6 بوصة، وينبض بداخله معالج كوالكوم Snapdragon 660 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 غيغابايت وذاكرة داخلية 64 أو 128 غيغابايت.



وتروج شركة هايسنس لهاتفها الذكي الجديد من خلال كاميرا رئيسية خلفية بدقة 12 ميغابيكسل، وأخرى أمامية من أجل التقاط صور السيلفي بدقة 16 ميغابيكسل، ويزخر الهاتف الذكي الجديد ببطارية 3300 ميللي أمبير ساعة، مع منفذ USB-C وخاصية الشحن السريع Quick Charge.

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