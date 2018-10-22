غوغل تجبر الشركات على الدفع مقابل تطبيقاتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفاد مسؤول مطلع بأن شركة Google ستجبر مصنعي الهواتف الذكية على دفع ما يصل إلى 40 دولارا لكل جهاز يستخدم تطبيقاتها بموجب نظام ترخيص جديد.

وستدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في 29 أكتوبر الجاري لأي طرازات جديدة من الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية التي تم إطلاقها وتقوم باستخدام نظام تشغيل أندرويد من غوغل، حسبما أعلنت الشركة.



وذكر مسؤول في الشركة أن الرسوم يمكن أن تقل أو تزيد نحو 2.50 دولار حسب البلد وحجم الجهاز، لكن من المرجح أن يدفع الأغلبية نحو 20 دولارا.

ويمكن لمصنعي الهواتف الذكية تعويض الرسوم المدفوعة، عن طريق وضع محرك بحث غوغل ومتصفح كروم Chrome على الأجهزة بشكل بارز، وبموجب هذا الترتيب، ستمنح غوغل جزءا من عائدات الإعلانات التي تحققها من خلال البحث ومتصفح كروم.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في يوليو الماضي، أن شركة غوغل أساءت استخدام هيمنتها في السوق عبر برامج الهاتف المحمول لإجبار شركاء أندرويد بشكل أساسي على تثبيت البحث المسبق ومتصفح كروم على أجهزتهم، حيث فرضت غرامة قياسية قدرها 5 مليارات دولار، والتي استأنفتها غوغل، وهددت المفوضية الأوروبية بعقوبات إضافية ما لم تنهِ الشركة ممارساتها غير القانونية.

وأوضح المحللون أن القرار الجديد سيعطي الشركات المنافسة مثل مايكروسوفت مساحة أكبر للمشاركة مع صانعي الأجهزة لوضع التطبيقات الافتراضية للبحث والتصفح.



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