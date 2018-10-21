علماء يستعدون لاستكشاف أعماق العالم

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

يحاول العلماء حالياً تسهيل بعثة لزيارة أعمق نقطة في قاع كل من المحيطات الخمسة عبرغواصة تتسع لشخصين مصممة لمقاومة الضغط الهائل على عمق أكثر من تسعة كيلومترات تحت سطح الماء.

وسوف يستعين مشروع (بعثة الأعماق الخمسة) بغواصة خاصة استغرق صُنعها أكثر من ثلاث سنوات، وقال فيكتور فيسكوفو المستكشف الذي سيقود الغواصة بعد أن تغادر سفينة الدعم وتتجه صوب أعمق مناطق المحيط إنها مصنوعة من التيتانيوم وغيره من المواد ذات القدرات الخاصة ويمكنها الغوص إلى الأعماق.

وقالت شركة ترايتون سابمارينز المصنعة للغواصة ، إنها الغواصة الوحيدة الحاصلة على اعتماد لحمل البشر إلى أعماق تصل إلى 11 ألف متر. وستقوم قناة ديسكفري آند ساينس التلفزيونية بتصوير المهمة بأكملها من أجل مشروع يعرف باسم ”الكوكب العميق“ سيتم بثه في 2019.

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