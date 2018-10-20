كيف توزان بين الموضوعات الشائعة وإستراتيجيتك على تويتر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في أغلب الأحيان، يتطلع المسوقون إلى إنشاء تغريداتهم بشكل جيد قبل النشر، ففي هذا وقت كافي لفريق العمل على مواقع التواصل الاجتماعي للعلامة التجارية التي يعملون من خلالها، لأخذ وقتهم في المشاركات، والعثور على الصور المناسبة، والحصول على الموافقة.

في الوقت نفسه، يعد تويتر المكان الذي يجري فيه الناس محادثة عالمية مستمرة، من خلال المراقبة واستخدام الموضوعات الشائعة على تويتر، فعلى الرغم من أنه لا يمكنك دائمًا تخطيط المحتوى الفعلي، يجب أن يكون استخدام الموضوعات الشائعة جزءا استراتيجيا ومنتظما من استراتيجية تويتر الخاصة بكل علامة تجارية.

إليك بعض النصائح التي يجب مراعاتها عند استخدام الموضوعات الرائجة للتأكد من أنك تقدم كل ما تملك لمتابعيك :

كن حقيقياً

الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي التأكد من أن لديك ما تقوله، والذي قد يكون صعبًا عندما يكون تحت الضغط قبل نشره، انظر إلى المواضيع الأكثر تداولا والمتكررة خلال الأسبوع للعثور على المواضيع التي تناسب جمهورك، سيعطيك ذلك فرصة لإنشاء تغريدات في وقت مبكر مع الاستفادة من قوة الموضوعات الشائعة.

توقع الموضوعات الشائعة

يمكنك بسهولة التطلع إلى الأمام على الجدول الزمني لتوقع موضوعات ما سيتم تداولها خلال أسابيع أو حتى أشهر من الآن. هذا سيمنحك الوقت الكافي لاختيار المواضيع الصحيحة وصياغة تغريدات عالية الجودة والتي ستكون في وضع أفضل للارتقاء فوق البقية عند حلول موعد المناسبة التي تتحدث عنها.

قم بواجبك

تحقق من الموضوعات الشائعة على صفحتك الرئيسية على تويتر للحصول على قائمة بعلامات التصنيف والموضوعات التي يتحدث عنها الناس الآن.

ومع ذلك، قبل انتقاء الموضوع، تأكد من قراءة بعض تغريدات باستخدام الهاشتاغ لفهم السياق. يمكن أن يكون الهاشتاغ #ParisIsBurning حول أحدث صيحات الموضة، أو يمكن أن يكون عن أعمال الشغب في شوارع مدينة الأضواء. من الأفضل التحقق أولاً، آخر شيء تحتاج إليه علامتك التجارية هو أن تتورط عن غير قصد في قضية خطيرة أو مثيرة للجدل تثير غضب جمهورك عندما تكون قصدك هو التغريد عن شيء طريف وممتع.

انتظر الفرصة الجيدة والمناسبة

تتغير الموضوعات الشائعة يوميًا أو حتى كل ساعة. إذا لم تكن هناك أي مواضيع تشعر بأنها مناسبة في الوقت الحالي، فلا تقلق بشأنها. من الأفضل أن تتم كتابة شيء يناسب علامتك التجارية ويضيف قيمة إلى جمهورك من نشر شيء فقط لمجرد النشر.

في الوقت نفسه ، من المهم أن يكون الوقت مناسب عند استخدام موضوع شائع، لا تضحي بالجودة من أجل السرعة. تأكد من أن تغريداتك موافقة لمعايير العلامة التجارية.

التوازن بين ما تنشره للجمهور وبين وجهة نظرك الخاصة

يتبع جمهورك علامتك التجارية لأنهم يهتمون بمنتجك أو خدمتك، وليس بالضرورة وجهة نظرك في الأخبار المحدثة. تأكد من أن استراتيجية تويتر بالكامل، بما في ذلك استخدام الموضوعات الشائعة، تعكس السبب الذي يدفع الأشخاص إلى متابعتك والقيمة التي يتوقع جمهورك توفيرها لك. ما لم تعتمد علامتك التجارية على الأخبار أو الأحداث الجارية، عادةً ما يتم استخدام الموضوعات الشائعة بشكل أفضل كتوابل في إستراتيجيتك على تويتر بدلاً من المكون الأساسي.

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