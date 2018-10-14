الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي عنوان جيتكس 2018

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

عكست الدورة الـ 38 من معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018 - الدور المتعاظم للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي الذي بات ركيزة أساسية في الارتقاء بالخدمات الحكومية وتسريع معدلات الإنجاز الذي تشكل جميعها خطوات مهمة على صعيد سعادة المتعاملين.

وخلال العام الماضي أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة إستراتيجيتها للذكاء الاصطناعي التي تأتي إنسجاما مع مئوية الإمارات 2071 الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل بالعالم في المجالات كافة. واتساقا مع هذه الاستراتيجية عمدت الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة على توظيف التقنيات المبتكرة وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وشرعت في إطلاق العديد من المبادرات المواكبة لهذا التوجه.

وأكد مشاركون في معرض اسبوع جيتكس للتقنية 2018 في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على أهمية المعرض ودوره في استعراض مبادرات مختلف الجهات الحكومية سواء المحلية والاتحادية التي تعد جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الدولة التي ترتكز بشكل مباشر على تطبيق التقنيات التكنولوجية المتقدمة في العمل الحكومي بما فيها الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمل وتعزيز جودة الخدمات وتحقيق سعادة المتعاملين.

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الدكتور هلال حميد الكعبي إن المجلس شارك في معرض جيتكس تحت مظلة حكومة أبوظبي بثلاثة ملفات رئيسية وهي إطلاق خدمات المجلس كاملة من خلال التطبيق الذكي حيث تمت اتمتة جميع هذه الخدمات وأصبح بإمكان العملاء الحصول عليها من خلال التطبيق الذكي كما تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس في حلته الجديدة وتم أيضا إطلاق نظام "مانع" على المستوى الاتحادي وهو النظام الذكي المتطور الذي يمكن المستهلكين من إبلاغ الجهات الرقابية المعنية بوجود أي منتج غير آمن واطلاعهم عبر التطبيق الذكي على المنتجات التي تم سحبها من الأسواق وفي أي إمارة وكذا الإبلاغ عن الحوادث الناجمة عن استخدام منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية فضلا عن توفير محتوى توعوي للمستهلكين والتجار وأصحاب العلاقة. واستعرض مركز الإمارات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "إبتيك" التابع لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا خمسة مشاريع مبتكرة خلال مشاركته في أسبوع جيتكس للتكنولوجيا 2018.

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