"هيليو".. تقنية ثورية لتحلية المياه بواسطة أشعة الشمس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قد يكون التحدي الجدي الأكبر الذي تواجهه البشرية اليوم، هو نقص موارد المياه، فالإستهلاك النتاتج عن التضخم السكاني، والتصحر والثورة الصناعية والإحتباس الحراري، جميعها عوامل تهدد بندرة الموارد المائية.

وحينما نتحدث عن تنقية المياه باستخدام كرات بلاستيكية وأشعة الشمس فقط! فقد يبدو هذا من الخيال ولكن في الواقع إنها تقنية تنظيف فعالة، حيث يتم من خلالها تحويل المياه الملوثة إلى مياه صالحة للشرب. ومن شأن هذه التكنولوجيا الحديثة أن تساهم في إنقاذ مئات الملايين من البشر من العطش.

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فالعديد من بلدان العالم تشهد شحا في المياه النظيفة، قرابة 340 مليون شخص في إفريقيا غير قادرين على الوصول الى مياه صالحة للشرب، كما أن النمو السكاني والتغير المناخي يزيدان من تفاقم المشكلة. وفقا لموقع "dw" عربية.

شركة فرنسية تدعى "Marine teach" ابتكرت تقنية جديدة لتنقية المياه، من خلال مستوعبات تسمى "هيليو" وهي كرات بلاستيكية مليئة بالماء. كل واحدة منها معبأة بمياه غير معالجة، تخضع للتسخين بأشعة الشمس، ما ينتج بخارا نقيا يتكثف على السطح الداخلي من الكرة. تاركا الملوثات خلفه في قاع الكرة، فيما يتدفق البخار النظيف الى الأسفل كمياه نقية صالحة للشرب.

يبلغ سعر تقنية "هيليو" 1200 يورو وتنتج 10 لترات من الماء يوميا. وهي صالحة للاستخدام لمدة تصل الى 30 عاما.

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