هواوي تكشف عن شريحة تعمل بالذكاء الصناعي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

اعلنت شركة ھواوي الصینیة، عن شریحة تعمل بتقنیة الذكاء الصناعي یوم الأربعاء ستُستخدم لتشغیل خوادمھا في مسعى لتعزیز قطاع الحوسبة السحابیة الولید في الشركة.

وتعني الخطوة أن ھواوي ستستخدم شرائحھا الخاصة في خوادمھا للمرة الأولى وتأتي في وقت تتطلع فیه الصین لتسریع تنمیة سوق أشباه الموصلات لدیھا في ظل نزاع تجاري محتدم مع الولایات المتحدة أدى لتقلص اعتماد بكین على التكنولوجیا المستوردة.

وترید الصین استخدام الشرائح المصنوعة محلیا في 40 بالمئة من جمیع الھواتف الذكیة بالسوق المحلیة بحلول 2025 وترصد ملیارات الدولارات للشركات المحلیة لتشجیعھا على دخول ھذا المجال.

وأسست ھواوي وحدة الحوسبة السحابیة في العام الماضي وتحاول الآن توطید موطئ قدم في السوق المحلیة للحوسبة السحابیة التي تھيمن علیھا حالیا شركة علي بابا.

ورغم أن وحدة الحوسبة السحابیة لاتسھم سوى بجزء بسیط من المبیعات الكلیة لھواوي فإن الشركة تصنفھا محركا محتملا للنمو.

الشریحة الجدیدة أسیند 910 بتكنولوجیا السبعة نانومترات وكشفت ھواوي عنھا خلال مؤتمرھا السنوي للشركاء الدولیین وستخدم وحدة الحوسبة السحابیة تلك وھي مخصصة للاستخدام في مراكز البیانات.

وقال إریك شو رئیس مجلس إدارة ھواوي إن الشریحة ستعالج البیانات أسرع كثیرا من المنتجات المنافسة مضیفا أن قدرتھا تعادل مثلي قدرة أقرب منافسیھا الشریحة في100 من إنفیدیا.

كشفت ھواوي أیضا عن شریحة أخرى یمكن استخدامھا لتشغیل كامیرات المراقبة. وتتوقع الشركة أن تجعل الشریحة أسیند 310 الذكاء الصناعي أرخص ثمنا لشركات العتاد بما یتیح لھم شراء نماذج جاھزة مناسبة لمنتجاتھم.

وستُطرح الشریحة أسیند 910 للبیع في الربع الثاني من 2019 بینما طرحت الشریحة أسیند 310 في الأسواق بالفعل.

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