هواوي تطرح هاتفها الجديد HUAWEI Y9 للطلب المسبق (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن توفر هاتفها المرتقب HUAWEI Y9 2019 ضمن فترة للطلب المسبق بين 5 و15 تشرين الأول في عدد من مراكز البيع المعتمدة. ويتميز هذا الهاتف، الذي ينتمي الى الفئة المتوسطة ، بضمّه أحدث صيحات التكنولوجيا ليلبي تطلعات المستخدمين الشباب من خلال وحدة المعالجة المركزية المحسّنة، كاميراتين مزدوجتين أماميتين وخلفيتين مع’شاشة العرض الكاملة‘ من هواوي التي تُقدّم للمرة الاولى في هذه الفئة من الهواتف بسعر 269$.

تشتمل مزايا هاتف HUAWEI Y9 2019 على شاشة كبيرة بحجم 6.5 بوصة وهيكل زجاجي منحنٍ وثلاثي الأبعاد، ما يوفر للمستخدمين نطاق رؤية أوسع وقدرة تحكم أعلى. كما وتمتاز هذه الشاشة بمستويات رفيعة من النقاء وحواف فائقة الدقة، ما يتيح تجارب لعب لا تضاهى. ومن خلال استخدام هذه الشاشة، يمكن للمستخدمين الحصول على تجربة مشاهدة تماثل تجارب العروض السينمائية مع قدرات تحكم أكثر سلاسة. كما أن جهاز HUAWEI Y9 2019 مزود ببطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 4000 ميلي أمبير توفر مدةً تصل إلى 42 ساعة من المكالمات، أو 7.6 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو، أو 10 ساعات من اللعب، ما يتيح للمستخدمين إمكانية الإستفادة من هواتفهم لمدة أطول بفضل قدرتها على العمل لفترات طويلة. فضلاً عن تزويد البطارية بخاصية Power 7.0 المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتنظيم استهلاك الطاقة.





ويتميّز HUAWEI Y9 2019 بكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميجابكسل + 2 ميجابكسل وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل. ويمكن للمستخدم من خلال ميزة الإضاءة ثلاثية الأبعاد والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الإستفادة من مجموعة متنوعة من المؤثرات مثل الإضاءة الخافتة، والإضاءة المسرحية، وإضاءة الفراشة، والإضاءة المتفرقة بالإضافة الى خوارزمية التجميل.



هذه التقنيات المدمجة تمكّن المستخدم من التقاط صور للمناظر الطبيعية وصور ’البورتريه‘ الاحترافية وكأنها ملتقطة في الاستوديو خلال ثوانٍ، وبحرفية عالية بغض النظر عن ظروف التصوير، أو عما يحيط بهم.





وقد تم تزويد هاتف HUAWEI Y9 2019 بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلي (ROM) بسعة 64 جيجابايت، فضلاً عن دعم بطاقات التخزين الخارجية بسعة 256 جيجابايت، متيحةً للمستخدم تخزين ما يشاء من البيانات بفعالية. كذلك زُوّد الجهاز بمعالج كيرين 710‘ الذي سيمهد لحقبة جديدة على صعيد الذكاء الإصطناعي في الهواتف. ويقدم HUAWEI Y9 2019 قدرات مميزة على هذا الصعيد فضلاً عن أداءٍ رفيع المستوى للمستخدمين.





ويتكامل عمل معالج كيرين 710‘ في هاتف HUAWEI Y9 2019 على النحو الأمثل مع وحدة معالجة الرسوميات GPU Turbo، لتوفير أداء فائق السرعة في معالجة البيانات. ومن خلال دعم وحدة GPU Turbo، تمت مضاعفة كفاءة وحدة معالجة الرسوميات في هاتف HUAWEI Y9 2019 بمرتين، وازداد الأداء الأساسي للهاتف بمقدار 1.3 ضعفاً، ما يوفر تجارب لعب متواصلة وموثوقة لأوقات حافلة بالمرح.



الى ذلك، تم تزويد هاتف 2019 Y9 HUAWEI بتقنية التعرف على بصمات الأصابع 4.0 Fingerprint التي تسمح للمستخدمين بفتح قفل الجهاز بسرعة أكبر تصل إلى 0.3 ثانية، لتشكّل بالتالي ميزة جديدة تضاف على اللائحة الطويلة من المميزات التي يتمتع بها هاتف HUAWEI Y9 2019. وتتضمن هذه التقنية المحسنة خاصية التصفح باستخدام بصمة الأصبع والتي تساعد المستخدم على إدارة جميع الإشعارات من خلال زر واحد فقط.



ومن خلال تصميمه المميز والفريد وألوانه النابضة بالحياة، يتميز 2019 Y9 HUAWEI بمظهرٍ جذابٍ يجمع الرقي مع الأناقة.



مظهره اللامع يواكب أذواق المستخدمين الشباب، كما أن مواكبته آخر صيحات التكنولوجيا توفر للمستخدمين تجارب استخدام استثنائية سواء للعب أو الترفيه أو عرض المحتوى السمعي البصري. HUAWEI Y9 2019 سيكون متوفراً بألوان ’ميدنايت بلاك‘ الأسود و’سافير بلو‘ الأزرق و’أورورا بربل‘ الأرجواني .

مصدر الصور : موقع مجموعة هواوي الرسمي

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