شركة أمريكية تطور سريرا ذكيا جديدا يمنعك من الشخير ليلاً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

طورت شركة أمريكية سريرًا ذكيا جديدا يمكن ضبط نفسه تلقائيًا لمنع الشخص النائم من إصدار صوت "شخير" وإزعاج الآخرين، بالإضافة إلى توفير أقصى قدر من الراحة ويوفر السرير الراحة من خلال ضبط التنفس طوال الليل، بالإضافة إلى العمل على إعادة ضبط النفس ليناسب أوضاع النوم المتغيرة لكل شريك، وهو مجهز أيضًا مع تقنية الكشف عن الشخير التلقائى، وقاعدة قابل للتعديل، للنوم السليم، ومن المقرر أن يتم الكشف رسميًا عن السرير الذكى الجديد خلال معرض المنتجات الاستهلاكية CES 2018 المنعقد فى مدينة "لاس فيغاس" الأمريكية.

وقال شيلى إباتش، الرئيس التنفيذى لشركة "سيليكت كومفورت" التى تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها: "نحن اليوم متحمسون للكشف عن مستقبل جديد فى عالم النوم، فالسرير الذكى وهو منتج ثورى يعيد تعريف ما يتوقعه الناس من سريرهم، كما أنه يوفر الراحة للشركيين معًا وليس فرد واحد فقط".

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ويوفر السرير الراحة من خلال ضبط التنفس طوال الليل، بالإضافة إلى العمل على إعادة ضبط النفس ليناسب أوضاع النوم المتغيرة لكل شريك، وهو مجهز أيضًا مع تقنية الكشف عن الشخير التلقائى، وقاعدة قابل للتعديل. جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها تطوير أدوات ذكية للتغلب على مشكلة الشخير التى يعانى منها أغلب سكان العالم، بل تم طرح وسادة وسرير وأجهزة مختلفة لها نفس الهدف من قبل.

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