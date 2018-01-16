دراسة: هذا ما ينتظر الأرض بعد ربع قرن من الآن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت مجموعة من العلماء عن وخبراء المناخ عن ملامح كوكبنا في المستقبل إذا ما استمرت درجات حرارة الأرض بالإرتفاع. ومن خلال دراسة أجراها فريق علمي دولي من معهد بوتسدام في ألمانيا على التغيرات المناخية، تم التوصل الى استنتاج مفاده أن الأنهار ستفيض ويرتفع مستوى مياه البحار والمحيطات،

كما سيترافق ذلك مع زيادة معدل كمية الأمطار نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، ما سيهدد ملايين البشر بالغرق. ويشير الباحثون في مقالة نشرتها دورية "Science Advances إلى أنه وبصرف النظر عن تقلص حجم الإنبعاثات الضارة في الجو، ستستمر درجات الحرارة على الأرض بالارتفاع خلال الـ 20-30 سنة القادمة.

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وهذا ما قد يجلب على الأرض فياضانات كارثية يمكنها أن تمحو مدنا بأكملها. وبناء على تقديرات خبراء المناخ، سوف يشمل هذا الخطر المناطق الواقعة حول خط الاستواء: مثل مناطق في الولايات المتحدة، وأوروبا الوسطى، شمال –شرق وغرب إفريقيا، وكذلك الهند والصين وإندونيسيا.

وعليه فقد دعا الباحثون والخبراء المجتمع الدولي إلى الاهتمام بمشكلة التغيرات المناخية والمحافظة على البيئة. وحذروا من أن الـ25 الى 30 سنة القادمة ستحمل خطرا جديا على الارض، وعزوا تحذيراتهم الى عدم وجود أي إمكانية لوقف ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

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