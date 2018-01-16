إكتشاف "ديناصور" بريش ملون في الصين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلن علماء الاثنين اكتشاف ديناصور بحجم غراب وهيئة طائر بريش ملون من شمال شرقي الصين، عاش قبل 161 مليون سنة في العصر الجوراسي، وأطلـَق العلماء عليه اسم "تساي هونغ " التي تَعني باللغة الماندارين الصينية قوس قزح.

ويشير الفحص المجهري للحفرية المحفوظة على نحو ممتاز، والتي عثر عليها في إقليم خبي، أن الديناصور كان له ريش ملون مثل قوس قزح، خاصة على رأسه ورقبته وصدره بألوان تلمع وتتبدل في الضوء مثل ريش الطيور الطنانة، وقال تشاد إلياسون، المتخصص في علم الأحياء التطوري بمتحف فيلد في شيكاغو، وأحد الباحثين المشاركين في الدراسة، إن الكشف "يشير لعالم جوراسي أكثر ألوانا عما تخيلنا في السابق".

ويغطي معظم جسم الديناصور ريش داكن بينما يغطي الريش الملون رأسه وعنقه. ويشك الباحثون في قدرة الديناصور على الطيران رغم تمتعه بصفات كثيرة مثل صفات الطيور، وكان تساي هونغ كائن مفترس له رجلان وجمجمة مثل جمجمة ديناصور "فيلوسيرابتور"، وأسنان حادة، وكان على الأرجح يصطاد الثدييات الصغيرة والسحالي..

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