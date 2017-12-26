لعشاق الحفلات.. توظيف أول روبوت يعمل كـ DJ في التشيك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشف تقرير جديد أن أحد النوادي بمدينة "براغ" بالتشيك بدأ بتوظيف ذراع روبوت للعمل كمنظم موسيقى DJ، وذلك بعد أن تحدت إدارة النادي إحدى شركات الروبوتات لتحقيق ذلك، ويستخدم الروبوت برامج مخصصة لاختيار الأغاني، والحصول على الأقراص المدمجة CD من خلال عدد من الأصابع الخاصة لوضعها في قائمة انتظار الأغاني لتشغيلها لاحقا، وهو قادر على الرقص وعمل مزيج ممتد من الأغاني، وهو ما جعله يتفوق على مجموعة الأغاني التي قد يفعلها أي إنسان يقوم بهذه الوظيفة.

وتمكنت الشركة من تطوير هذا الروبوت بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي، كما أنه قادر على الرقص مع الحضور من خلال تحريك ذراعه في العديد من الاتجاهات. ويلعب الروبوت ليليا في نادى Karlovy Lazne

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، لاقى هذا الروبوت الجديد إعجاب الكثير من زوار الأندية، إلا أنه كانت هناك بعض الاعتراضات من الراقصين فى بعض الاحيان، كما أن البعض وصفه بأنه لا يمتلك القدرة على الشعور بالحالة التى يكون عليها الراقصون وقدرتهم على تغيير وتبديل الأغانى حسب الحالة الشعورية لهم، لكن يظل فى نفس الوقت هذا الأمر تجربة مميزة خاصة وأنه لا يتقاضى الكثير من الأموال.

المزيد من الأخبار

"نباتات مضيئة" تقلص إستهلاك الطاقة.. قد تصبح بديلا للمصابيح

"روبوت" يستعد لاكتشاف أسرار داخل الهرم الأكبر