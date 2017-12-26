"روبوت" يستعد لاكتشاف أسرار داخل الهرم الأكبر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



منطقة "الجيزة" تزخر بالعديد من الأسرار المخفية في أحشائها، وعلى الرغم من أن علماء الآثار توصلوا للعديد منها، لكن القسم الكبير مازال لم يتم التوصل لها.. لذلك فالبشرية تحتاج في هذا الخضم لمساعدة التكنولوجيا..

لهذا السبب، فالعلماء يطورون حاليا "روبوت صغير" طائر، والهدف الأول منه .. هو الدخول الى الأماكن التي لا يتمكن البشر من دخولها، أي الأماكن المجهولة داخل الأهرامات المصرية.. هذه التكنولوجيا المتطورة ذاتية التحكم ، وهي قريبة التحقق، ويعتبر تحديا كبيرا بالنسبة للمؤسسة البحثية "إنريا" وهو ( معهد فرنسي لبحوث علوم الكمبيوتر) و (المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية

(مشروع سكان بيراميدز) للأبحاث..



وقال الباحث موريه "إنه لم يتم تحديد موعدا للانتهاء من بناء ذلك الروبوت، خاصة وأنه يمتاز بمواصفات خاصة للغاية، ومنها خفة الوزن، وامتلاكه لتقنية الطبع ثلاثي الأبعاد"، الجدير بالذكر أن هذا الربوت الصغير سيكون مزودا بأضواء وكاميرا عالية الجودة/ بالاضافة الى أجهزة تجميع البيانات، مما يمكن من تحريكه بواسطة إشارات الراديو، وسيشمل دعما لنظامه بشكل تلقائي..

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