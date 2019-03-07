ريال مدريد يجني ثمار خروج باريس سان جيرمان من دوري الأبطال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحيفة آس)

يبدو أن فريق ريال مدريد قد يكون أكبر المستفيدين من خروج باريس سان جيرمان من منافسات دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام مانشستر يونايتد، مساء أمس، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

”صحيفة آس“ الإسبانية ذكرت في تقرير لها أن النادي الملكي يسعى إلى الإنقضاض علي واحد من نجوم الفريق الباريسي من أجل قيادة هجومه خلال الموسم المقبل وتعويض الفراغ الكبير الذي تركه النجم البرتغالي كريستيانو رونالد والذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي.

وأكدت الصحيفة أن إدارة الميرنغي سوف تسعى إلى استغلال الإخفاق الأوروبي للفريق الفرنسي، وتبدأ في إعداد عرضها من أجل ضم النجم البرازيلي نيمار، أو الهداف الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

وأضافت الصحيفة أن الحالة النفسية التي يعيشها نيمار في باريس قد تساعد بشدة في تسهيل عملية انتقاله إلى مدريد، خاصة وأن اللاعب يفتقد إلى الدافع بسبب غياب المنافسة في الدوري الفرنسي، والإخفاقات المستمرة للفريق في دوري الأبطال.

وكان نيمار قد صرح منذ أيام أن الإنضمام إلى النادي الملكي هو حلم يراود أي لاعب في العالم، ليفتح باب التكهنات بشأن مستقبله وإمكانية إنضمامه لصفوف الميرنغي.

ومن جانبه يسعى مبابي إلى تحدٍ جديد على حد قول الصحيفة الإسبانية، خاصة وأنه كان أحد العناصر المطلوبة بشدة في مدريد قبل أن ينتقل إلى سان جيرمان في صيف عام 2017 قادمًا من صفوف موناكو.

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