نيمار يخون ماضيه ويلوّح بإمكانية انضمامه للريال!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وسائل إعلام برازيلية)

أغلى لاعبي كرة القدم الذي شق نجوميته في الدوري الأسباني عندما كان يلعب في صفوف برشلونة ، صدم جماهيره بتصريح أشار فيه إلى أنه قد ينضم للغريم فريق أحلامه التقليدي ريال مدريد .

وترك اللاعب البرازيلي نيمار الذي يلعب اليوم في صفوف باريس سان جيرمان الباب موارباً في مقابلة لقناة "غلوبو" البرازيلية عندما سئل عن إمكانية انضمامه للريال في المستقبل .

وقال "أنا لا أقول إنني ذاهب إلى ريال مدريد، أهدؤوا. الجميع يعرف أنني قد حققت حلمي الذي كان اللعب لبرشلونة. اعتدت قول ذلك منذ كنت صغيرا ونجحت في تحقيقه".

وتابع "ريال مدريد هو واحد من أكبر الفرق في العالم، كل اللاعبين الذين يحظون باهتمام من هذا النادي يرغبون في الدفاع عن ألوانه. أنا الآن سعيد جدا في باريس، أنا بخير، ولكن في المستقبل، كل شيء ممكن".

وأشار نيمار للحديث إلى أنه وميسي لا يزالان على علاقة طيبة وصداقة ، وبين أن ميسي اتصل للاطمئنان عليه بعد اصابته وعرض عليه المساعدة .

وكان نيمار كشف في الحديث ذاته أنه فضلا عن إصابته بكسر في مشط قدمه العام الماضي، كان يعاني من إصابة بتمزق في رباط كاحله مما حال دون ظهوره بأفضل مستوياته في مونديال 2018.

وأصيب نيمار مجددا في مشط قدمه في يناير الماضي ولن يعود إلى الملاعب قبل أبريل المقبل.

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