سيدات الإمارات يتألقن في كرة السلة أمام مصر

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حقق منتخب سيدات الإمارات لكرة السلة فوزاً مهماً على منتخب مصر بنتيجة 13 - 11 ضمن منافسات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية " أبوظبي 2019".

وقدم منتخب الإمارات لكرة السلة أفضل ما لديه في اللعبة أمام منافسه مصر, الذي لم يتنازل بسهولة، ما زاد من صعوبة تحقيق الفوز في البداية، ولكن سرعان ما نجح منتخب الإمارات بتحقيق الفارق البسيط في النقاط.

وفي المباراة الأخرى تغلب منتخب الإمارات التضامني على منتخب باكستان التضامني بنتيجة 23 - 7، وشهد اليوم الثاني للفعاليات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض حضوراً جماهيرياً مميزاً من مختلف الجاليات التي دعمت ممثليها في الألعاب العالمية.

وأشادت مدربة منتخب الإمارات لبنى حاجي بدور أعضاء الفريق وأثنت على جهودهن وقالت: " تتمحور كرة السلة على روح التعاون بين الفريق، وقد تدربنا معا وفزنا معا أتقدم بأحر التهاني إلى جميع أعضاء فريقي وعلى جهودهم التي بذلوها."

وأضافت: "سنواجه فريق فرنسا في مباراتنا التالية ونسعى إلى أن يكون أداؤنا أفضل حيث يتحلى أعضاء الفرق بروح معنوية عالية ويسعدنا أن نمثل دولة الإمارات أمام جماهيرنا في أرض الوطن على الساحة الدولية."

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