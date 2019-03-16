يوليانا.. من بحيرة التماسيح إلى ذهبية الأولمبياد الخاص

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وام)

قطعت السبّاحة الكوستاريكية يوليانا مورا، شوطًا طويلًا، حتى فازت بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية العالمية الخاصة أبوظبي 2019 بدءا من تعلم السباحة في نهر مليء بالتماسيح و صولا إلى حصد الذهب في أولمبياد ابوظبي 2019.

وفازت السباحة الكوستاريكية البالغة من العمر 15 عاما بالميدالية الذهبية في مسابقة السباحة لمسافة 400 متر التي أقيمت في مجمع حمدان الرياضي بدبي ضمن منافسات الألعاب الاولمبية الخاصة أبوظبي 2019.

وقال مسؤول في بعثة كوستاريكا المشاركة في الأولمبياد الخاص أنه لم يكن هناك حوض سباحة تتدرب فيه يوليانا فاضطرت للتدرب في نهر قريب من منزلها بمساعدة ومرافقة والديها بسبب وجود التماسيح في النهر، وكانت يوليانا تسبح في النهر بعد تحقق الوالدين من عدم وجود تماسيح أثناء" الحصة التدريبية".

وأضاف المسؤول أنه رغم الصعوبات والتحديات المتمثلة بالتدرب في نهر يشكل خطورة بالغة عليها إلا أن يوليانا سرعان ما أظهرت مهارات فائقة وتميزت كأحد أفضل الرياضيين في الألعاب الأولمبية الخاصة بكوستاريكا بعد نيلها إعجاب مدربي السباحة الوطنيين.

وأوضح ان يوليانا تدربت في حوض سباحة لمدة عام كامل استعدادا لمنافسات الاولمبياد الخاص أبوظبي 2019 وأثمر ذلك عن فوزها بذهبية 400 متر، وعرفانا بدور والديها أهدت لهما ميداليتها الذهبية.

مصدر الصورة: الحساب الرسمي للبطولة على تويتر

اقرا أيضاً:

الأولمبياد الخاص يحلّ بأبوظبي عاصمة التسامح

افتتاح الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي