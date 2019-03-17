برشلونة يعاود محاولة ضم غريزمان واللاعب يقترب من الموافقة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (صحيفة ليكيب)

كشفت تقارير صحفية عن عودة النجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى دائرة إهتمام نادي برشلونة الإسباني من أجل تعزيز الفريق الكتالوني لترسانته الهجومية.

وطبقًا لصحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، فإن اللاعب بدأ يفكر جديًا في الرحيل عن صفوف أتلتيكو مدريد بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس الإيطالي، وذلك رغم تجديده لعقده مع الفريق في بداية الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة البلوغرانا تستعد للإنقضاض على اللاعب مستغلة رغبته الحالية في الرحيل عن صفوف الروخي بلانكوس، كما أنها ستسعى لإقناع اللاعب بتخفيض راتبه السنوي.

وكان غريزمان قد رفض جميع محاولات برشلونة من أجل ضمه خلال الصيف الماضي، وفضّل البقاء في مدريد، ولكنه صار منفتحًا على خيار الرحيل الآن أكثر من أي وقت مضى، وفقًا للصحيفة الفرنسية.

وتعرض موسم أتلتيكو مدريد لضربة موجعة بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس الإيطالي، كما سقط الفريق أمام أتلتيك بلباو بهدفين نظيفين في الليغا، مساء أمس، وهو ما وسّع فارق النقاط بينه وبين برشلونة المتصدر.

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