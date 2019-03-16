نيمار يُفاضل بين برشلونة وريال مدريد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحيفة ماركا)

يسعى النجم البرازيلي نيمار، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى العودة إلى الليغا بداية من الموسم المقبل، طبقًا لتقارير صحفية.

صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أكدت في تقرير لها أن النجم البرازيلي بدأ التحرك من أجل معرفة وجهته المقبلة، وذلك عن طريق والده الذي تواصل مع إدارة ريال مدريد من جهة، وبرشلونة من جهة أخرى.

وكان فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي قد أكد أنه يتمنى ضم الثنائي الباريسي، نيمار ومبابي، وذلك عندما سأله أحد الصحفيين عقب مؤتمر الإعلان عن عودة زين الدين زيدان إلى قلعة الميرنغي.

أما إدارة نادي برشلونة، فأكدت الصحيفة أنها لا ترحب بعودة اللاعب، خاصة بعد الطريقة التي رحل بها عن صفوف الفريق في صيف 2017.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب يعيش أوقاتًا عصيبة في العاصمة الفرنسية، خاصة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا بالسقوط أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي، وهو ما يدفعه لإنهاء مسيرته مع النادي والفرنسي والعودة إلى الليغا بحثًا عن حافز جديد.

وارتبط إسم نيمار بالنادي الملكي خلال الأشهر الماضية، وخاصة بعد رحيل نجم الفريق كريستيانو رونالدو عن قلعة سانتياغو بيرنابيو، وهو ما يتيح الفرصة للاعب البرازيلي في أن يكون نجم الفريق الأول، وهو الدور الذي يبحث عنه منذ أن كان لاعبًا في صفوف البلوغرانا.

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