الطريق إلى مدريد.. هل يصطدم ميسي ورونالدو في نهائي الأبطال؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت اليوم في مدينة نيون السويسرية عن أربعة مواجهات متباينة ما بين الندية والتوازن.

وأوقعت القرعة فريق برشلونة الإسباني في مواجهة نارية أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي، وكان الشياطين الحمر قد استعادوا عافيتهم خلال الفترة الماضية تحت قيادة المدرب النرويجي سولشاير ونجحوا في العودة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وهزيمته بثلاثية على أرضه رغم خسارتهم ذهابًا بثنائية نظيفة على ملعب أولد ترافورد، في حين يسعى برشلونة إلى استكمال مشواره نحو نهائي مدريد لإستعادة الكأس ذات الأذنين التي استعصت عليه منذ عام 2015، وهو ما يُبشّر بلقاء حافل بالإثارة.

وسيلاقي الفائز من هذه المعركة، الفائز من مواجهة ليفربول الإنكليزي وصيف النسخة الماضية، وفريق بورتو البرتغالي، والتي تعتبر المباراة الأسهل نسبيًا في ربع النهائي، ومن المتوقع أن يعبر الريدز حاجز الفريق البرتغالي بلا عناء.

قطب مدينة مانشستر الثاني، مانشستر سيتي متصدر البريميرليغ سيخوض مواجهة محلية أمام فريق توتنهام، ويعد السيتيزنز من أبرز المرشحين للفوز باللقب الأوروبي في ظل العروض النارية التي يقدمها الفريق تحت قيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، كما يقدم توتنهام أداءً متوازنًا وعادة ما تحفل مواجهات غوارديولا والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب السبيرز بإثارة كبيرة.

وسيصطدم الفائز من القمة الإنكليزية بالمتأهل من المواجهة الأخيرة، والتي يلاقي فيها يوفنتوس الإيطالي فريق أياكس أمستردام الهولندي، الذي نجح في إقصاء ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، في مباراة كان من الممكن إعتبارها سهلة نظريًا للسيدة العجوز، ولكن بعد المفاجأة التي فجرها الفريق الهولندي بإقصائه ريال مدريد حامل اللقب واكتساحه برباعية في سانتياغو بيرنابيو، أصبح أياكس واحدًا من الأندية التي يخشاها الآخرين خاصة وأنه يلعب بلا ضغوط كبيرة مثل التي تعاني منها الأندية الأخرى.

وفي حالة تأهل برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي إلى المباراة النهائية، سيكون الصدام الناري الذي يتمناه العالم بين الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في نهائي مدريد.

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