خطأ هندسي بملعب توتنهام الذي كلف مليار £ سيؤخر افتتاحه (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( the sun )

يبدو أن الملعب الذي كلف توتنهام المليار جنيه استرليني، لن يفتتح أبوابه أمام لاعبيه في موعده المقرر، بسبب خطأ فني !

فقد أظهرت صورة نشرتها صحيفة صن البريطانية عدم وجود مساحة كافية بجوار الراية الركنية في ملعب توتنهام الجديد.

وأظهرت الصورة عدم وجود مساحة كافية بجوار الراية حتى يتمكن اللاعبيين من الجري والتنفيذ بشكل مريح.

وقال مصدر في تصريحات للصحيفة لقد انفقوا مليار جنيه إسترليني حتى الآن، إنه شيىء رائع حتى أن لديهم حانات ومصانع الجعة الخاصة بهم

وأضاف كان يجب عليهم إعطاء كثير من الرعاية والإهتمام لمساحة الملعب، نحن لاندري ماذا سيفعلون حيال الأمر، إذا كان هناك شيئ.

الملعب الذي يتسع لـ 62 ألف متفرج كلف توتنهام أكثر من ضعف تقديراتهم الأولية البالغة 400 مليون جنيه إسترليني، ومن المنتظر أن يتم الإفتتاح الرسمي للملعب في أول أبريل المقبل.

مصدر الصور : the sun

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