"هاتريك" سترلينغ يحلق بمانشستر سيتي بعيداً في صدارة الدوري!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تألق رحيم سترلينغ بإحرازه ثلاثية "هاتريك "3 أهداف في الشوط الثاني، في مباراة فريقه مانشستر سيتي حامل اللقب مع واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز .

وانتهت المباراة التي أٍقيمت على ستاد الاتحاد السبت بانتصاره بفوس سيتي 3-1، ليباعد بهذه النتيجة المانشستر بينه وبين منافسه ليفربول بأربع نقا'، ويصبح رصيده بالتالي 74 نقطة.

في المقابل، تراجع واتفورد إلى المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري، بعد أن تجمد رصيده عند 43 نقطة.

سترلينغ ألهب المباراة في الشوط الثاني بعد دقيقة واحدة من بدايته، بهدف مثير للجدل ألغاه الحكم بول تيرني في البداية بداعي التسلل، قبل أن يغير قراره بعد نقاش طويل مع مساعده.

وكان هدف ستيرلنغ الثاني بعد تمريرة رياض محرز العرضية ليدخل الكرة بسهولة داخل المرمى من مدى قريب.





وأكمل جناح إنجلترا الثلاثية في الدقيقة 59 مستفيدا من تمريرة ديفيد سيلفا.





مصدر الصور : موقع نادي مانشستر الرسمي

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