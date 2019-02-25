نادي اتحاد جدة يقيل مدربه بيليتش

أخبار الآن | جدة - المملكة العربية السعودية ( وكالات )

قرر نادي الاتحاد المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، إنهاء عقد مدربه الكرواتي، سلافن بيليتش، والتعاقد مجددا مع مدربه السابق خوسيه لويس سييرا.

وأكد الاتحاد، صاحب المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة 21، عبر حسابه على تويتر ان مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي قرر إنهاء التعاقد مع المدرب الكرواتي سلان بيليتش، بعد مراجعة نتائج الفريق في المرحلة الماضية التي لم تكن على مستوى التطلعات.

وأكد النادي أن لويس سييرا سيصل إلى مدينة دبي الإماراتية خلال ساعات تمهيدا للتعاقد معه لنهاية الموسم مع إمكانية تمديد التعاقد معه لموسم آخر باتفاق الطرفين.

وأضاف الاتحاد في بيانه "سيصل خوسيه سييرا إلى جدة بعد غد الأحد لقيادة تدريبات الفريق".

وسبق للمدرب التشيلي قيادة الفريق خلال العاميين الماضيين وقاده للقب كأس الملك موسمين متتالين.

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