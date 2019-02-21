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مانشستر سيتي يقلب الطاولة على شالكة بثلاثية في دوري الأبطال

أخبار الآن | غيلسنكيرشن - ألمانيا ( وكالات )

حقق مانشستر سيتي، فوزًا مثيرًا، على حساب مضيفه شالكه (3-2) الأربعاء، على ملعب فيلتينس أرينا، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
سجَّل هدفي شالكه نبيل بن طالب من ركلتي جزاء، في الدقيقتين (38، 45)، بينما أحرز سيرجيو أجويرو، وليروي ساني، ورحيم سترلينج، أهداف المان سيتي، في الدقائق (18، 85، 90).
وشهدت المباراة حصول الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي، مدافع السيتي، على بطاقة حمراء، ليتأكد غيابه عن مواجهة الإياب في ملعب الاتحاد، في 12 مارس/أذار المقبل.

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