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أتلتيكو مدريد يكرم ضيافة يوفنتوس بثنائية في دوري الأبطال

أخبار الآن | مدريد - إسبانيا ( وكالات )

فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه يوفنتوس (2-0) أمس الأربعاء، في المواجهة التي أقيمت على ملعب واندا متروبولتيانو في العاصمة الإسبانية مدريد ، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
أحرز قلب الدفاع خوسيه ماريا خيمينيز، الهدف الأول لأتلتيكو بالدقيقة (78)، فيما ضاعف زميله دييجو جودين النتيجة بالدقيقة (83).
وسيحل أتلتيكو مدريد، ضيفًا على يوفنتوس، بملعب أليانز ستاديوم بتورينو، يوم 12 مارس/آذار المقبل، في مباراة الإياب بين الفريقين.

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#دوري الأبطال #يوفنتوس #رونالدو #كرة قدم #أتلتيكو مدريد

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