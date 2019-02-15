نيمار يواصل التعافي من الإصابة للعودة للملاعب قريبا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

يواصل النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، فترة علاجه من الإصابة التي يعاني منها، بعدما أبعدته عن صفوف ناديه باريس سان جيرمان لعدة أسابيع.

وتبقى مشاركة لاعب برشلونة السابق في لقاء العودة أمام فريق مانشستر يونايتد الذي سيحتضنه ملعب "حديقة الأمراء" بعد أسبوعين شبه مستحيلة، إذ يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف، من الإصابة التي تعرض لها في مشط القدم اليمنى أمام فريق ستراسبورغ، لحساب كأس فرنسا في 23 يناير/ كانون الثاني.

ويهدف نيمار للحاق بكتيبة المدرب توماس توخيل في الدور المقبل، وهذا في حالة التأهل على حساب مانشستر يونايتد، إذ يبقى حلم اللاعب البرازيلي قيادة باريس سان جيرمان لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

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