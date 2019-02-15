أتلتيكو مدريد يجدد عقد مدربه سميوني الى 2022

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة -(وكالات)

أعلن نادي أتلتيكو مدريد اليوم في مقطع فيديو نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه جدد عقد مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني حتى عام 2022.

ووجه سيميوني الشكر لكل المديرين وجمهور أتلتيكو مدريد لدعمهم له لمواصلة هذا المشروع. مؤكدا أنه سيستمر في مشروعه حتى 2022 مفعم بالحماس ومدرك لطبيعة التحديات التي تنتظره.

وتولى سيميوني البالغ من العمر 48 عاما، والذي لعب لفترتين في صفوف أتلتيكو مدريد، تدريب الفريق في ديسمبر 2011 حين كان يحتل مركزا متأخرا قرب ذيل الترتيب لكن المدرب أعاد تشكيل الفريق ليتحول لأحد الأندية الكبيرة في القارة العجوز.

وفاز سيميوني بسبع بطولات مع أتلتيكو مدريد منها الفوز بلقب الدوري الأوروبي مرتين، ولقب كأس ملك إسبانيا مرة واحدة، ولقب الدوري مرة واحدة.

وقاد سيميوني فريقه لبلوغ نهائي دوري الأبطال لكنه خسر في المرتين أمام ريال مدريد عامي 2014 و2016.

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