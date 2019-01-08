الإصابة تبعد سلمان الفرج عن كأس أمم آسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

بعد إصابته على نحو مفاجئ قرر مدرب المنتخب السعودي خوان أنتونيو بيتزي استبعاد اللاعب سلمان الفرج من قائمة المنتخب التي تشارك في نهائيات كأس أمم آسيا واستبداله باللاعب نوح موسى.

المنتخب السعودي ينتظر اليوم مواجهته الأولى في بطولة كأس أسيا ضد كوريا الشمالية ، ضمن المجموعة الخامسة

واستبعد المدرب الأرجنتيني خوان سلمان الفرج من قائمة المنتخب الأخضر قبل 36 ساعة فقط من إغلاق فترة التغييرالمحددة في كأس الأمم الأسيوية المقامة في الإمارات خلال الوقت الحالي، وذلك بسبب الإصابة.

مصدر الصورة : صحيفة الرياضة السعودية

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