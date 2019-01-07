الترك يتحدث عن أسباب فوز الأردن على استراليا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (موقع الكتروني)

أكد "عيسى الترك" المدير الفني للأهلي الأردني، والمدير الفني السابق للمنتخبات الوطنية، أن النشامى، أبهروا جميع المتابعين بالأداء التكتيكي المدروس، الذي قدمه أمام أستراليا في نهائيات كأس آسيا المقامة حاليا في الإمارات. وقال الترك أن مباراة أستراليا تعتبر مفتاح التأهل، ومنتخب الأردن تعامل مع هذه المواجهة بطريقة مدروسة، نظرا لأهميتها.

كما تحدث عن الأسباب التي قادت الأردن إلى تحقيق الفوز على أستراليا "حامل اللقب" بهدف ثمين، مؤكدا أن الروح العالية التي يتصف بها لاعبوه يعد سببا رئيسا، إضافة إلى المساندة الجماهيرية من أبناء الجالية في الإمارات،

وأضاف: "صحيح أن منتخب استراليا كان الأفضل من حيث الاستحواذ ، لكن الأردن كان يعرف جيدا ماذا يريد من هذه المباراة ، وماذا تعني له، فطموحنا ينحصر في الوصول للمربع الذهبي، وبعدما شاهدنا عدة مباريات لعدد من المنتخبات، أعتقد أن الفرصة مواتية لترجمة طموحات الجماهير الأردنية، بخاصة بعد البداية الطيبة، وأنا متفائل بذلك لسبب بسيط أن البطولات التي تقام على نظام التجمعات دائماً ما يتصاعد فيها أداء المنتخبات من دور لآخر، وأعتقد أن النشامى مع كل تأهل سيرتفع مؤشر أدائهم وعطائهم

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