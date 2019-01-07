لماذا اعتقلت السلطات الأمريكية اللاعب الإنكليزي "روني "؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

في فترة الأعياد تكثر حفلات رأس السنة الصاخبة في أمريكا، والتي تصحبها أيضاً الكثير من الاعتقالات بسبب الجنون الذي تتضمنه بعض هذه الحفلات ، ويبدو أن اللاعب الانكليزي الشهير روني ، كان له نصيب منها

فقد كشفت تقارير من محكمة عامة أن النجم الإنجليزي واين روني قد اعتقل من قبل السلطات الأمريكية، بعد سلسلة من الأفعال "المشينة" خلال فترة الأعياد.

أظهرت تقارير من محكمة ولاية فرجينيا ، أن روني تم تغريمه قرابة 150دولارا، بسبب الثمالة والتلفظ بالشتائم في مكان عام. وقال متحدث باسم بلدة لودون في فيرجينيا: "لقد تم حجز روني في 16 ديسمبر بتهمة الثمالة في مكان عام".

ويلعب الدولي الإنجليزي السابق ونجم مانشستر يونايتد السابق حاليا مع نادي دي سي يونايتد في الدوري الأمريكي.

وكان روني قد حظر من قيادة السيارات لمدة عامين في سبتمبر 2017، بعد أن ألقت عليه السلطات البريطانية وهو يقود السيارة تحت تأثير المشروبات الكحولية.

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