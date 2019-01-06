ميسي وسواريز يزوران مشفى للأطفال والمعجبون الصغار يبكون فرحا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

زار ميسي وزميله في "البلوغرانا" لويس سواريز مستشفى للأطفال في برشلونة، فأدخلا البهجة والفرح على الأطفال المرضى الذين عبر بعضهم بالبكاء لدى لقائهم نجميهما المفضلين .

ميسي وسواريز، التقطا الصور مع الأطفال المرضى، حيث لم يستطع أحد الأطفال في المستشفى تمالك نفسه وأجهش بالبكاء بعد رؤيته نجمه المفضل ليونيل ميسي. وأضاف أن أحسن لاعب في العالم خمس مرات احتضن الطفل الصغير بعدما شاهده وهو يبكي، ووقع له إلى جانب سواريز على كرة كان يحملها معه.

واستطاع ميسي وسواريز زرع البسمة في وجوه الأطفال، الذين استمتعوا كثيراً بزيارة ميسي وسواريز. كما التقطا الصور أيضاً مع العاملين في المستشفى.

وعاد ليونيل ميسي ولويس سواريز قبل أيام إلى تدريبات برشلونة، بعد قضاء عطلة أعياد الميلاد في بلدانهم، حيث يطمح النادي الكتالوني إلى مواصلة تصدره للدوري الإسباني لكرة القدم عندما يحل الأحد ( السادس من يناير/كانون الثاني 2018) ضيفاً على فريق خيتافي، فيما يريد ميسي وسواريز رفع رصيدهما من الأهداف في مباراة يتوقع أن تكون حافلة بالإثارة والتشويق.

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