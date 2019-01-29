هيجواين ينضم للقائمة.. تعرف على الأعلى أجراً في البريميرليغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( @ReyadaCom )

بعد انتقال المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى تشيلسي الإنجليزي، بعد أن تحولت إعارته من ناديه الأصلي يوفنتوس إلى تشيلسي بدلًا من ميلان، أصبح من اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري الانجليزي الممتاز .. فما هو الأجر الذي سيحصل عليه ؟ و من هم الأعلى دخلاً في البريميرليغ .. اليكم القائمة الكاملة ..

1- اليكسيس سانشيز

لاعب مانشستر يونايتد دخله الأسبوعي 500 الف استرليني.

2- مسعود أوزيل

لاعب أرسينال الانجليزي دخله الأسبوعي 350 آلف استرليني.

3- رحيم ستريلينغ

لاعب مانشستر سيتي ، دخله الأسبوعي 300 آلف استرليني .

4- هاري كين

لاعب توتنهام ، دخله الأسبوعي 300 آلف استريلني .

5- بول بوجبا

لاعب مانشستر يونايتد، دخله الأسبوعي 290 الف استرليني .

6-نوغولو كانتي

لاعب تشيلسي الانجليزي ، دخله الأسبوعي290 ألف استريليني .

7- كيفين دي بروين

لاعب وسط مانشستر سيتي دخله الأسبوعي 280 ألف استرليني .

8 - جونزالو هيغواين

لاعب تشيلسي ، دخله الأسبوعي 270 الف استرليني .

9- روميلو لوكاكو

لاعب مانشستر يونايتد ، دخله الأسبوعي 220 ألف استرليني .

10-سيرخيو أغويرو

لاعب مانشستر سيتي ، دخله الأسبوعي 220 الف استرليني .

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