الفيفا يقرر إيقاف حكم من النيجر بعد تلقيه رشوة

أخبار الآن | زوريخ - سويسرا - (رويترز)

اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، إيقاف حكم النيجر إبراهيم تشيبو مدى الحياة بعد ثبوت تعاطيه رشوة.

وقال "فيفا" في بيان عبر موقعه الإليكتروني، "قررت لجنة الانضباط إيقاف حكم النيجر إبراهيم تشيبو مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم بما ذلك الأنشطة الإدارية".

وأضاف البيان "كما تقرر توقيع غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف فرنك سويسري (بما يعادل مليون يورو)".

ولم يكشف "فيفا" عن الواقعة أو المباراة التي حصل خلالها حكم النيجر عن الرشوة.

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