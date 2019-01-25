رقم قياسي جديد لماراثون دبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

فاز الإثيوبي جيتا نيه مولا بماراثون دبي للرجال متفوقا على مواطنه هرباسا نيجاسا، اليوم ، وحطم الرقم القياسي للماراثون, المسجل باسم الإثيوبي موسينت جري ميو العام الماضي.

وفازت الكينية روث شبن جتيش بماراثون السيدات في ساعتين و17 دقيقة وثماني ثوان، لتصبحَ ثالثَ أسرع سيدةٍ في تاريخِ هذا الماراثون بعد البريطانية بولا رادكليف (ساعتان و15 دقيقة و25 ثانية) والكينية ماري كيتاني (ساعتان و17 دقيقة وثانية واحدة).



وواجه مولا منافسة قوية من نيجاسا في المراحل الأخيرة من الماراثون، لكنه عبر خط النهاية بعد ساعتين وثلاث دقائق و34 ثانية، حيث هيمن الإثيوبيون على النسخة 20 من السباق.

واستفاد الثنائي من الأحوال الجوية المواتية وحطما الرقم القياسي السابق الذي سجله جريميو العام الماضي وبلغ ساعتين وأربع دقائق.

وأكمل آسيفا مينجستو هيمنة إثيوبية كاملة على منصة التتويج، بعدما حل ثالثا في ساعتين وأربع دقائق و24 ثانية.

وتفوقت شبنجتيش التي تشارك لأول مرة في ماراثون دبي على الإثيوبيتين وركنيش ديجيفا ديبيلي ووركنيش إديسا جورميسا.

وحصل الفائز في سباقي الرجال والسيدات على 100 ألف دولار لكل منهما.

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