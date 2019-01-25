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ديوكوفيتش يبلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

أخبار الآن | ميلبورن - أستراليا ( وكالات )

سحق نوفاك ديوكوفيتش منافسه لوكا بوي بثلاث مجموعات نظيفة،  ليبلغ نهائي أستراليا المفتوحة للتنس للمرة السابعة ويضرب موعدًا مثيرًا على اللقب مع رفائيل نادال. وظهر اللاعب الصربي، الفائز ببطولة أستراليا ست مرات، في لياقة بدنية رائعة حيث أنهى اللقاء في ساعة واحدة و23 دقيقة من اللعب، بعدما لقن بوي درسًا في طريقة اللعب في البطولات الأربع الكبرى.

وكسر ديوكوفيتش، الذي أمطر منافسه بوابل من الضربات الدقيقة في أرجاء الملعب، إرسال اللاعب الفرنسي المصنف 28 سبع مرات، ولم يواجه أي تهديد يذكر. وأنهى ديوكوفيتش المصنف الأول المواجهة في النقطة الثانية لحسم المباراة، عندما سدد بوي في الشبكة، وسيقابل اللاعب الصربي منافسه الاسباني نادال، بحثًا عن لقبه السابع القياسي في ملبورن.

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#تنس #نادال #رياضة #الصربي نوفاك ديوكوفيتش

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