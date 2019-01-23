برشلونة يواجه أشبيلية في الكأس بدون ميسي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن قائمة فريق برشلونة لمواجهة إشبيلية في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وشهدت القائمة الظهور الأول للوافد الجديد كيفن برنس بواتينغ.

كما يغيب عثمان ديمبيلي عن قائمة الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة ليغانيس في الدوري الإسباني، بالإضافة لغياب سرجيو بوسكيتس.

ويحل برشلونة ضيفا على إشبيلية مساء الأربعاء في ذهاب ربع نهائي كأس الملك.

وبدا لاعبو برشلونة في حالة إرهاق الموسم الماضي، ما تسبب في تعرضهم لهزيمة مذلة 3-صفر أمام روما في دوري أبطال أوروبا في أبريل الماضي، وهو ما أدى إلى خروج الفريق من دور الثمانية للبطولة.

وعقب فوز الغريم ريال مدريد بلقب دوري الأبطال الموسم الماضي للمرة الرابعة خلال 5 سنوات، قال كارلوس بويول القائد السابق لبرشلونة إن الفريق الكتالوني يجب أن "يعيد النظر" في أولوياته.

ولم يتم ضم ميسي لتشكيلة الفريق خلال الهزيمة أمام ليفانتي 2-1 في ذهاب دور 16، لكنه سجل في الانتصار 3-صفر إيابا وحل بديلا ليساعد برشلونة على الفوز على ليغانيس 3-1 في الدوري الإسباني، الأحد.

وتم تقديم لاعب الوسط بواتينغ كلاعب جديد في برشلونة، الثلاثاء، وتم ضمه على الفور للتشكيلة التي سافرت إلى الأندلس.

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