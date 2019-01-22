لاعب تنس يفرغ غضبه على الحكم.. والجمهور يستنكر (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عقب خسارته أمام الياباني كي نيشيكوري (30 عاماً) في منافسات الدور الرابع ضمن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس على ملعب مدينة ملبورن الأسترالية، أفرغ لاعب التنس الإسباني بابلو كارينو (27 عاماً) غضبه في وجه حكم المباراة.

وفي التفاصيل، فإنّ "اللاعب تقدم في بداية المباراة التي استمرّت لـ5 ساعات بواقع مجموعتين، وكان على مسافة فاصلة من الفوز، لكنّ خصمه الصيني تمكّن من حَرفِ النتيجة لصالحه".

وعند انتهاء المباراة، بادر كارينو إلى مصافحة نيشيكوري، لكنّه صرخ فجأة في وجه الحكم قائلاً له باللغة الإسبانية: "غبي". بعد ذلك، عمد كارينو إلى قذف حقيبته على أرضية الملعب، مستنكراً قرارات الحكم التي وصفها بـ"غير المنصفة".

وعلى الأثر، صرخ المشجعون في الملعب مستهجنين ما حصل، ومستنكرين ما قام به كارينو. وبعد مرور ساعة على الواقعة، خرج كارينو في تصريحات صحافية، ليعتذر عمّا حصل، وقال: "من الواضح أنني كنت حزيناً جداً، كانت طريقة خروجي من الملعب غير صحيحة، بعد 5 ساعات من القتال. أنا آسف جداً".

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